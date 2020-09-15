На ближайший матч Шахтера пустят зрителей

Заря объявила о проведении матча с Шахтером с болельщиками на трибунах. Однако в условиях пандемии коронавируса в стране болельщикам, желающим посетить игру, необходимо соблюдать несколько условий.
В клубе предупредили, что несоблюдения данных положений может повлечь привлечением к административной ответственности. В случае проведения встречи без эксцессов болельщики смогут присутствовать и на последующих домашних играх Зари. Цены на билеты стартуют от 50 грн.
Заря пока еще не набирала очков в УПЛ сезона 2020/21, проиграв сначала Десне а затем Мариуполю (0:1). У Шахтера дела обстоят намного лучше - в стартовом матче первенства Горняки разделались с Колосом, а вот второй тур дончане пропускали из-за ситуации с коронавирусом во львовском Рухе.
Ранее в Заре сообщили об обнаружении коронавируса у футболиста.