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На ближайший матч Шахтера пустят зрителей

На ближайший матч Шахтера пустят зрителей
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Заря сообщила, что на матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу с Шахтером разрешат присутствие болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

Заря объявила о проведении матча с Шахтером с болельщиками на трибунах. Однако в условиях пандемии коронавируса в стране болельщикам, желающим посетить игру, необходимо соблюдать несколько условий.

  • Покупка билетов на игру осуществляется исключительно в онлайн-режиме с внесением своих данных.
  • На входном контроле обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
  • Посещать матч исключительно в масках, которые необходимо одевать на входе на стадион и не снимать до выхода со стадиона.
  • Придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра.
  • Занимать только то место, которое указано в билете.
  • Избегать скопления болельщиков на трибунах, туалетах, входных группах.

В клубе предупредили, что несоблюдения данных положений может повлечь привлечением к административной ответственности. В случае проведения встречи без эксцессов болельщики смогут присутствовать и на последующих домашних играх Зари. Цены на билеты стартуют от 50 грн.

Заря пока еще не набирала очков в УПЛ сезона 2020/21, проиграв сначала Десне а затем Мариуполю (0:1). У Шахтера дела обстоят намного лучше - в стартовом матче первенства Горняки разделались с Колосом, а вот второй тур дончане пропускали из-за ситуации с коронавирусом во львовском Рухе.

Ранее в Заре сообщили об обнаружении коронавируса у футболиста.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Заря, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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