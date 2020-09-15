На ближайший матч Шахтера пустят зрителей

Заря сообщила, что на матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу с Шахтером разрешат присутствие болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

Заря объявила о проведении матча с Шахтером с болельщиками на трибунах. Однако в условиях пандемии коронавируса в стране болельщикам, желающим посетить игру, необходимо соблюдать несколько условий.

Покупка билетов на игру осуществляется исключительно в онлайн-режиме с внесением своих данных.

На входном контроле обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Посещать матч исключительно в масках, которые необходимо одевать на входе на стадион и не снимать до выхода со стадиона.

Придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра.

Занимать только то место, которое указано в билете.

Избегать скопления болельщиков на трибунах, туалетах, входных группах.

В клубе предупредили, что несоблюдения данных положений может повлечь привлечением к административной ответственности. В случае проведения встречи без эксцессов болельщики смогут присутствовать и на последующих домашних играх Зари. Цены на билеты стартуют от 50 грн.

Заря пока еще не набирала очков в УПЛ сезона 2020/21, проиграв сначала Десне а затем Мариуполю (0:1). У Шахтера дела обстоят намного лучше - в стартовом матче первенства Горняки разделались с Колосом, а вот второй тур дончане пропускали из-за ситуации с коронавирусом во львовском Рухе.

Ранее в Заре сообщили об обнаружении коронавируса у футболиста.