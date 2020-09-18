Скачать
Пятница, 18.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Днепр-1 - Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Днепр-1 - Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
12 голов, а затем серия пенальти: феноменальный матч в Лиге Европы (Видео)
12 голов, а затем серия пенальти: феноменальный матч в Лиге Европы (Видео)
Победный гол Ибрагимовича - в обзоре матча Шэмрок Роверс - Милан (Видео)
Победный гол Ибрагимовича - в обзоре матча Шэмрок Роверс - Милан (Видео)
Лига Европы 2020/21: результаты жеребьевки раунда плей-офф
Лига Европы 2020/21: результаты жеребьевки раунда плей-офф

Шахтер любой ценой хочет удержать Тайсона

Шахтер любой ценой хочет удержать Тайсона
Обновлено 20:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Шахтер не хочет отпускать своего лидера, который объявил о своем скором уходе из клуба.

Бразилец Тайсон сегодня отметился высказыванием, которое не на шутку обеспокоило руководство Шахтера. Дело в том, что левый вингер Горняков объявил, что покинет команду по истечении своего контракта. Соглашение Шахтера и футболиста действует до 30 июня 2021 года.

Боссы дончан не намерены мириться с возможной потерей ключевого игрока и в ближайшее время намерены предложить Тайсону улучшенный краткосрочный контракт на два года. Об этом сообщает sport.ua. Как сообщает источник в клубе, в продлении игрока лично заинтересован главный тренер команды Луиш Каштру.

В сезоне 19/20 Тайсон отыграл в Шахтере 38 матчей, в которых сумел отметиться 11 голами и 10 голевыми передачами.

Ранее Телеграф сообщал, что Шахтер продлил контракт с самым перспективным футболистом УПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Тайсон.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Арис 1:2 Колос: события матча (Видео)
02 Тайсон заявил, что покидает Шахтер
03 26-летний рекорд Бубки пал: видео нового мирового достижения
04 Исторический дебют: Колос стартовал в Лиге Европы с победы (Видео)
05 Следующий соперник Колоса - хорватская Риека
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь