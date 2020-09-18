Шахтер любой ценой хочет удержать Тайсона

Шахтер не хочет отпускать своего лидера, который объявил о своем скором уходе из клуба.

Бразилец Тайсон сегодня отметился высказыванием, которое не на шутку обеспокоило руководство Шахтера. Дело в том, что левый вингер Горняков объявил, что покинет команду по истечении своего контракта. Соглашение Шахтера и футболиста действует до 30 июня 2021 года.

Боссы дончан не намерены мириться с возможной потерей ключевого игрока и в ближайшее время намерены предложить Тайсону улучшенный краткосрочный контракт на два года. Об этом сообщает sport.ua. Как сообщает источник в клубе, в продлении игрока лично заинтересован главный тренер команды Луиш Каштру.

В сезоне 19/20 Тайсон отыграл в Шахтере 38 матчей, в которых сумел отметиться 11 голами и 10 голевыми передачами.

Ранее Телеграф сообщал, что Шахтер продлил контракт с самым перспективным футболистом УПЛ.