Лунин получил игровой номер Куртуа в Реале

Андрей Лунин в сезоне 2020/21 будет сменщиком Тибо Куртуа.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин наконец-то получил игровой номер в Реале. Об этом сообщает издание AS.

Теперь Лунин будет выступать под 13-м номером, который ранее принадлежал основному вратарю команды Зинедина Зидана бельгийцу Тибо Куртуа. В сезоне 2020/21 основной голкипер Реала будет выступать под номером один.

Отметим, Лунин в этом межсезонье вернулся в Реал из аренды в Овьедо после чего боссы Сливочных сделали украинца дублером Куртуа в новом сезоне.

Ранее Реал явил миру свою новую третью форму.