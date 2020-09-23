Ни Месси, ни Роналду: УЕФА назвал трех претендентов на звание игрока года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена трех претендентов на звание лучшего игрока сезона 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба организации в twitter.

В тройку сильнейших, по версии Ассоциации, вошли два представителя Баварии - нападающий Роберт Левандовски и голкипер Мануэль Нойер, а также хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.

Претенденты на награду Лучшему футболисту сезона 2019/20 по версии УЕФА Кевин де Брейне

Роберт Левандовски

Мануэль Нойер Победитель будет объявлен 1 октября в ходе жеребьевки группового этапа #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/tzjF2v2AqW — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 23, 2020

Телеграф напоминает, что в прошлом сезоне Лиги чемпионов мюнхенский клуб добыл победу, победив в финале ПСЖ, а вот Манчестер Сити бездарно вылетел в четвертьфинале турнира от Лиона.

Лучший игрок сезона по версии УЕФА будет объявлен 1 октября в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2020/21.

Ранее Телеграф сообщал, где посмотреть матч раунда плей-офф Лиги чемпионов Гент - Динамо, который намечен на сегодня, 22 сентября.