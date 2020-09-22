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Гент - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
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Гент - Динамо: онлайн-трансляция матча

Гент - Динамо: онлайн-трансляция матча
Обновлено 20:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Прямая текстовая трансляция первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов Гент - Динамо.

В среду, 23 сентября, в Генте на одноименном стадионе местная команда примет киевское Динамо в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. 

Динамо и Гент подходят к игре в хорошем настроении. Киевляне добыли уже вторую победу в новом сезоне УПЛ (со Львовом 3:1), а бельгийцы наконец-то прервали серию поражений на внутренней арене, победив Мускрон (1:0). На предыдущей стадии Лиги чемпионов вице-чемпионы Украины разобрались с АЗ, а вице-чемпионы Бельгии переиграли венский Рапид.

Бельгийский клуб недавно всколыхнул конфликт между главным тренером Ласло Белени и украинским нападающим Романом Яремчуком. В итоге после очередного поражения без украинца в составе боссы Гента уволили Белени и его место занял Вим де Деккер, с которым Буйволы уже добыли две победы в двух матчах. 

В прямом эфире в Украине игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". С расписанием трансляций других поединков этой стадии ЛЧ можно ознакомиться по ссылке. Кроме того, в этой статье оперативно будут доступны видео лучших моментов встречи.

Букмекеры вновь, как и перед игрой с АЗ, не верят в победу подопечных Мирчи Луческу, хотя история очных встреч между командами полностью за Динамо. В квалификации ЛЧ 2010/2011 киевляне дважды забивали бельгийцам по три мяча (3:0 и 3:1). К слову, в составе двух команд лишь Денис Бойко принимал участие в тех играх.

Перед игрой с Гентом динамовцы осмотрели достопримечательности города:

Матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут в стандартном формате из двух поединков (один дома, один на выезде). Ответная игра Динамо - Гент состоится во вторник, 29 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский".

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК Гент.

Автор:

Телеграф
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