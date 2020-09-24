Бавария - Севилья: где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА

В четверг, 24 сентября, помимо матчей квалификационного раунда Лиги Европы, состоится матч за Суперкубок УЕФА Бавария - Севиль.
Игра пройдет на новом стадионе Ференц Пушкаш в Будапеште (Венгрия). Эта арена была сооружена под Евро-2020 и вмещает 67 тысяч зрителей. Сегодня УЕФА впервые с момента пандемии коронавируса запустит зрителей на стадион.
Начало поединка Бавария - Севилья в 22:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция на канале Футбол 3.
Напомним, в матче за Суперкубок сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.