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Ярмоленко получил награду в Англии (фото)

Ярмоленко получил награду в Англии (фото)
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко получил индивидуальную награду в Англии.

"Два гола, два ассиста и место в 4-м раунде. Игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко выиграл награду "Лучший игрок 3-го раунда" за свое выступление на этой стадии турнира", - говорится в сообщении на официальном twitter Carabao Cup.

Индивидуальную награду Андрей получил за свою феноменальную результативность в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против Халл Сити. В нем вингер сборной Украины отметился дублем из ассистов, а также двумя голами. В итоге Молотобойцы Ярмоленко победили и пробились в следующий раунд турнира, где сыграют против Эвертона уже сегодня, 30 сентября. Начало этой встречи в 21:45 по киевскому времени.

Телеграф напоминает, что Ярмоленко может покинуть Англию и оказаться в экзотическом чемпионате.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Кубок английской лиги.

Автор:

Телеграф
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