Ярмоленко получил награду в Англии (фото)

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко получил индивидуальную награду в Англии.

"Два гола, два ассиста и место в 4-м раунде. Игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко выиграл награду "Лучший игрок 3-го раунда" за свое выступление на этой стадии турнира", - говорится в сообщении на официальном twitter Carabao Cup.

Two goals, two assists and a place in Round Four. @WestHam's Andriy Yarmolenko has been awarded the Player of the Round for his performance in Round Three!#EFL | #CarabaoCup https://t.co/p09V73qkAN — Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 30, 2020

Индивидуальную награду Андрей получил за свою феноменальную результативность в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против Халл Сити. В нем вингер сборной Украины отметился дублем из ассистов, а также двумя голами. В итоге Молотобойцы Ярмоленко победили и пробились в следующий раунд турнира, где сыграют против Эвертона уже сегодня, 30 сентября. Начало этой встречи в 21:45 по киевскому времени.

Телеграф напоминает, что Ярмоленко может покинуть Англию и оказаться в экзотическом чемпионате.