Ярмоленко получил награду в Англии (фото)

"Два гола, два ассиста и место в 4-м раунде. Игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко выиграл награду "Лучший игрок 3-го раунда" за свое выступление на этой стадии турнира", - говорится в сообщении на официальном twitter Carabao Cup.

Two goals, two assists and a place in Round Four. @WestHam's Andriy Yarmolenko has been awarded the Player of the Round for his performance in Round Three!#EFL | #CarabaoCup https://t.co/p09V73qkAN

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 30, 2020