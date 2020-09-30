Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: где и когда смотреть

Завтра, 1 октября, Шахтер и Динамо узнают соперников по группе Лиги чемпионов УЕФА 2020/21.

В Европе еще не прогремели последние баталии в раунде плей-офф Лиги чемпионов, а УЕФА анонсировал проведение жеребьевки группового этапа ЛЧ.

Мероприятие пройдет в четверг, 1 октября, в Женеве в студии RTS. Начало церемонии жеребьевки в 17:00 СЕТ (18:00 по киевскому времени). В прямом эфире в Украине долгожданное футбольное событие покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, за ходом церемонии можно будет наблюдать на официальном сайте УЕФА. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Отметим, в церемонии жеребьевки поучаствуют и две украинские команды - Шахтер (попал напрямую как победитель чемпионата Украины) и Динамо (прошло сито квалификации). Горняки будут посеяны во вторую корзину, а вице-чемпионы Украины - в третью. С раскладами перед жеребьевкой можно ознакомиться по ссылке.

Телеграф напоминает, что сегодня, 30 сентября, будут сыграны еще три квалификационных матча ЛЧ, с расписанием трансляций которых можно ознакомиться у нас на сайте.