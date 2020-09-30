Скачать
Среда, 30.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лучший боксер мира требует $280 млн у транслятора и промоутера: дело набирает оборотов
Лучший боксер мира требует $280 млн у транслятора и промоутера: дело набирает оборотов
Свитолина переломила ход поединка с мексиканкой Сарасуа на Ролан Гаррос
Свитолина переломила ход поединка с мексиканкой Сарасуа на Ролан Гаррос
Ярмоленко получил награду в Англии (фото)
Ярмоленко получил награду в Англии (фото)
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: где и когда смотреть
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: где и когда смотреть

Луческу покорился еще один рекорд Лобановского

Луческу покорился еще один рекорд Лобановского
19:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Мирча Луческу, несмотря на недовольство ультрас, дает результат в Динамо.

Вчера, 29 сентября, Динамо в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов 2020/21 разгромило бельгийский Гент.

Эта победа не просто вывела киевский клуб в групповой этап турнира, но и стала первой разгромной для Мирчи Луческу на евроарене в качестве наставника Динамо. Более того, румынский специалист сравнялся по количеству "погромов" в еврокубках во главе украинской команды с великим Валерием Лобановским, который в свое время добыл 20 крупных побед в качестве главного тренера Динамо.

Отметим, третьим в символическом топе расположился Мирон Маркевич, возглавлявший Металлист и Днепр.

Топ-10 тренеров украинских команд, одержавшие наибольшее число разгромных побед в еврокубках:

:Топ-10 тренеров украинских команд, одержавшие наибольшее число разгромных побед в еврокубках

Фото: sport.ua

Недавно Луческу сумел даже превзойти одно достижение Валерия Лобановского.

Ранее Телеграф сообщал о раскладах для украинских команд перед жеребьевкой Лиги чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, Валерий Лобановский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 3:0 Гент: события матча (Видео)
02 Украина обошла Шотландию и Турцию в таблице коэффициентов УЕФА
03 Большая сумма: сколько Динамо заработало за выход в Лигу чемпионов
04 С кем "Шахтер" и "Динамо" могут сыграть в Лиге чемпионов
05 Зинченко продадут ради звезды Аякса - стали известны планы Манчестер Сити по украинцу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь