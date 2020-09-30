Луческу покорился еще один рекорд Лобановского

Мирча Луческу, несмотря на недовольство ультрас, дает результат в Динамо.

Вчера, 29 сентября, Динамо в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов 2020/21 разгромило бельгийский Гент.

Эта победа не просто вывела киевский клуб в групповой этап турнира, но и стала первой разгромной для Мирчи Луческу на евроарене в качестве наставника Динамо. Более того, румынский специалист сравнялся по количеству "погромов" в еврокубках во главе украинской команды с великим Валерием Лобановским, который в свое время добыл 20 крупных побед в качестве главного тренера Динамо.

Отметим, третьим в символическом топе расположился Мирон Маркевич, возглавлявший Металлист и Днепр.

Топ-10 тренеров украинских команд, одержавшие наибольшее число разгромных побед в еврокубках:

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Фото: sport.ua

Недавно Луческу сумел даже превзойти одно достижение Валерия Лобановского.

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