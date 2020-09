Курьезный гол Киммиха принес Баварии победу в Суперкубке Германии (видео)

Сегодня, 30 сентября, Боруссия Дортмунд и Бавария провели матч за Суперкубок Германии.

Встреча, проходившая на "Альянц Арене" в Мюнхене завершилась со счетом 2:3 в пользу Баварии.

В первом тайме мюнхенцы шокировали оппонентов двумя голами Корентена Толиссо (18') и Томаса Мюллера (32'). На что дортмундцы ответили точным ударом Юлиана Брандта на 39-й минуте встречи. Несмотря на давление Баварии, Боруссия сумела отыграться усилиями Эрлинга Холанда, который на 55-й минуте встречи реализовал выход один на один. В концовке второго тайма Бавария вырвала победу усилиями Йозуа Киммиха, который после серии рикошетов таки переправил мяч в ворота Хитца.

Видео гола Толиссо:

Видео гола Мюллера:

Goal Thomas Muller 2 a 0 pour le bayern munich #BayernMunich #baydor #coupedallemagne pic.twitter.com/8bf8WCFMBJ

— Zizoutv (@Zizoutv1) September 30, 2020

Видео гола Юлиана Брандта:

Видео гола Эрлинга Холанда:

Видео победного гола Киммиха:

Joshua Kimmich is the best midfielder on the planet. That’s all.pic.twitter.com/YGXfZMMgyZ — Max Carlyle (@Max_Carlyle) September 30, 2020

Полный видеообзор поединка появится здесь позднее.

Напомним, ранее Бавария позорно проиграла Хоффенхайму в чемпионате Германии.