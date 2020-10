Похож на Саакашвили: фото Марадоны в странной маске повеселило сеть

Известный аргентинский футболист в прошлом, а теперь главный тренер Химнасии (Аргентина) Диего Марадона удивил всех, надев интересную маску в связи с коронавирусом.

Легенда футбола побеспокоился и про здоровье сына.

Мешает ли ему такой щит тренировать, но комментаторы отметили еще одно сходство Марадоны с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

В соцсетях уже сравнивают Марадону с известными героями из мультфильмов.

Diego Maradona auditioning for the role of Buzz Lightyear in the next Toy Story pic.twitter.com/KteuAjF3A6

— Footy Humour (@FootyHumour) September 30, 2020