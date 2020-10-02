Тренер Шахтера отреагировал на попадание в "группу смерти"

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру по итогам жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов 2020/21 поделился ожиданиями от будущих противостояний.

Суровый жребий свел украинскую команду с Реалом, Интером и Боруссией Менхенгладбах.

По мнению специалиста, дончане попали в очень сложный квартет, где им будет противостоять команды из топ-5 лиг Европы. А чтобы выйти в следующий раунд, дончанам надо показать свою лучшую игру. Кроме того, наставник назвал эту группу сильнее по составу, чем в прошлом сезоне (Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталанта, -прим. ред.). Пока тренер знаком с тактикой Реала и Интера (команды играли в полуфинале Лиги Европы 2019/20), а вот Боруссию М тренерский штаб Горняков собирается "проанализировать" в ближайшее время.

"Вне всяких сомнений, группа очень и очень сложная. Но мы постараемся подготовиться наилучшим образом. Я очень верю своим футболистам, доверяю им. Верю в наш клуб, наш путь, наш тренировочный процесс и нашу идею игры", - цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Телеграф напоминает, что в пятницу, 2 октября, луганская Заря узнает соперников по группе Лиги Европы.