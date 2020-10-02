Заря узнала имя соперников по группе Лиги Европы

Луганская Заря начнет еврокубковую кампанию сразу же с группового этапа Лиги Европы.

В пятницу, 2 октября, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы УЕФА 2020/21. На этой стадии турнира в борьбу вступит луганская Заря. Луганский клуб попал в Лигу Европы напрямую, заняв третье в чемпионате Украины 2019/20. Еще две украинские команды Десна и Колос не сумели пройти третий квалификационный раунд ЛЕ и досрочно покинули соревнования.

Луганская команда была посеяна в четвертую корзину. По итогам жеребьевки Заря попала в группу G где сыграет с Брагой, Лестер Сити и АЕКом.

Ране в Женеве прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21, в ходе которой Динамо и Шахтер узнали имена соперников по группе. Кроме того, на данном мероприятии УЕФА раздал индивидуальные награды сезона.