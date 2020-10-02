Скачать
Пятница, 02.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы
Результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы
Свитолина выбила первую ракетку России с Ролан Гаррос (Видео)
Свитолина выбила первую ракетку России с Ролан Гаррос (Видео)
Чемпион повержен: Арсенал выбил Ливерпуль из Кубка лиги (Видео)
Чемпион повержен: Арсенал выбил Ливерпуль из Кубка лиги (Видео)
Лига Европы: результаты матчей 1-го октября
Лига Европы: результаты матчей 1-го октября

Заря узнала имя соперников по группе Лиги Европы

Заря узнала имя соперников по группе Лиги Европы
14:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Луганская Заря начнет еврокубковую кампанию сразу же с группового этапа Лиги Европы.

В пятницу, 2 октября, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы УЕФА 2020/21. На этой стадии турнира в борьбу вступит луганская Заря. Луганский клуб попал в Лигу Европы напрямую, заняв третье в чемпионате Украины 2019/20. Еще две украинские команды Десна и Колос не сумели пройти третий квалификационный раунд ЛЕ и досрочно покинули соревнования.

Луганская команда была посеяна в четвертую корзину. По итогам жеребьевки Заря попала в группу G где сыграет с Брагой, Лестер Сити и АЕКом.

Все результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы

Ране в Женеве прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21, в ходе которой Динамо и Шахтер узнали имена соперников по группе. Кроме того, на данном мероприятии УЕФА раздал индивидуальные награды сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты жеребьевки групповой стадии
02 Пенальти били даже вратари: "Милан" чудом пробился в Лигу Европы (видео)
03 Месси и Роналду приедут в Киев: результаты жеребьевки Лиги чемпионов
04 Барселона, играя вдесятером, разгромила Сельту (видео)
05 Лига Европы: результаты матчей 1-го октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь