Днепр-1 - Ворскла: онлайн-видеотрансляция матча

Прямая видеотрансляция матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги Днепр-1 - Ворскла.

В субботу, 3 октября, матчем Днепр-1 - Ворскла стартует 5-й тур чемпионата Украины по футболу 2020/21. Встреча пройдет в Днепре на одноименной арене и начнется в 14:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча:

После четырех сыгранных туров команды занимают диаметрально разные позиции в туриной таблице украинского первенства. Ворскла с 10 баллами делит с Динамо первое/второе место, а Днепр-1, который уже успел уволить главного тренера, набрал лишь одно очко и занимает предпоследнюю позицию. Пока днепровская команда не может найти свою игру и недавно чуть не вылетела из Кубка Украины.

С расписанием трансляций остальных матчей 5-го тура чемпионата Украины можно ознакомиться у нас на сайте.