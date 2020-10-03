Защитник Челси повторил голевой прыжок Роналду: обзор матча с Кристал Пэлас (видео)

В субботу, 3 октября, Челси в рамках четвертого тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Кристал Пэлас.

Встреча, проходившая на "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме гости достойно оборонялись и сумели сохранить свои ворот в неприкосновенности. Однако во второй 45-минутки ситуация кардинально изменилась и Синие забили гостям четыре безответных мяча.

Открыл счет в игре новичок команды Бен Чилуэлл, который оказался первым на добивании.

Ben Chilwell scores on his Premier League debut to put Chelsea 1-0 up! Very important goal. pic.twitter.com/YgiJiFOF1P — LDN (@LDNFootbalI) October 3, 2020

Затем после затяжной позиционной атаки за Челси отличился защитник команды Лэмпарда Курт Зума, который головой переправил мяч в ворот после навеса слева. В эпизоде с голом Зума выпрыгнул в борьбе за мяч в стиле Криштиану Роналду, который является "королем второго этажа".

Еще два гола записал в свой актив Жоржиньо, который оформил дубль с двух пенальти.

А вот так забивает головой Криштиану Роналду:

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