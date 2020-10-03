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Защитник Челси повторил голевой прыжок Роналду: обзор матча с Кристал Пэлас (видео)

Защитник Челси повторил голевой прыжок Роналду: обзор матча с Кристал Пэлас (видео)
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В субботу, 3 октября, Челси в рамках четвертого тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Кристал Пэлас.

Встреча, проходившая на "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме гости достойно оборонялись и сумели сохранить свои ворот в неприкосновенности. Однако во второй 45-минутки ситуация кардинально изменилась и Синие забили гостям четыре безответных мяча. 

Открыл счет в игре новичок команды Бен Чилуэлл, который оказался первым на добивании.

Затем после затяжной позиционной атаки за Челси отличился защитник команды Лэмпарда Курт Зума, который головой переправил мяч в ворот после навеса слева. В эпизоде с голом Зума выпрыгнул в борьбе за мяч в стиле Криштиану Роналду, который является "королем второго этажа".

Еще два гола записал в свой актив Жоржиньо, который оформил дубль с двух пенальти.

А вот так забивает головой Криштиану Роналду:

Ранее Телеграф сообщал, об удивительной развязке матча Тоттенхэм - Челси в Кубке английской лиги. В той игре также случился, уже ставший мемом, побег Эрика Дайера к унитазу.

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ФК Челси, Футбол, ФК Кристал Пэлас.

Автор:

Телеграф
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