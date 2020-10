Защитник Челси повторил голевой прыжок Роналду: обзор матча с Кристал Пэлас (видео)

Встреча, проходившая на "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме гости достойно оборонялись и сумели сохранить свои ворот в неприкосновенности. Однако во второй 45-минутки ситуация кардинально изменилась и Синие забили гостям четыре безответных мяча.

Открыл счет в игре новичок команды Бен Чилуэлл, который оказался первым на добивании.

Ben Chilwell scores on his Premier League debut to put Chelsea 1-0 up!

Very important goal. pic.twitter.com/YgiJiFOF1P

