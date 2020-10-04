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Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча

Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Прямая видеотрансляция матча 5-го тура чемпионата Украины по футболу Динамо - Заря.

В воскресенье, 4 октября, Динамо в Киеве принимает Зарю. Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00 по киевскому времени. Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча:

Динамо (2-е место, 10 очков) подходит к игре с луганчанами в качестве одного из лидеров, а вот Заря только только набрала ход и в 4 матчах наиграла  лишь на четыре очка. Отметим, в третьем туре луганский клуб сумел отобрать очки у Шахтера (2:2).

Телеграф напоминает, что Динамо и Заря участвуют в еврокубках. Вице-чемпионы уже узнали соперников по группе Лиги чемпионов, а бронзовый призер украинского первенства - по группе Лиги Европы.

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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