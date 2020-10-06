Франция - Украина: где и когда смотреть матч

Сборную Украины ожидает проверка действующим чемпионом мира по футболу.

Седьмого октября сборная Украины сыграет контрольный матч против команды Франции. Встреча намечена на 22:10 по киевскому времени и пройдет в Сен Дени на легендарной арене "Стад де Франс".

В прямом эфире в Украине матч покажут два телеканала - "Украина" и "Футбол 1". Начало эфира в 22:00. Следить за ходом встречи в Интернете в режиме live можно с помощью сервиса oll.tv. Кроме того, у нас на сайте будет вестись текстовая трансляция со всеми видео ключевых событий игры.

Телеграф напоминает, что этот поединок главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассматривает как подготовительный матч к двум ближайшим играм Лиги наций УЕФА (против Германии 10 октября и против Испании 13 октября, - прим. ред). В ходе двух прошлых матчей этого турнира Желто-синие набрали три очка, победив Швейцарию и проиграв Испании.

Отметим, матчи с Германией и Испанией пройдут в Киеве на НСК "Олимпийский". Столичные власти приняли решение пустить болельщиков на трибуны, но с рядом ограничений.