Пресс-конференция Шевченко перед матчем с Германией: видео онлайн-трансляция

Андрей Шевченко поделится ожиданиями от матча Лиги наций УЕФА с Германией.

В субботу, 10 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" сборная Украины в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА примет команду Германии.

Накануне встречи главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко планирует дать пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы журналистов, а также расскажет об обстановке в коллективе на фоне вспышки коронавируса. Мероприятие пройдет сегодня, 9 октября и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко перед матчем с Германией:

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