Форвард Динамо может стать партнером по команде Роналду

Чемпионы Италии хотят омолодить состав.

Казалось, трансферная эпопея с переходом нападающего Динамо Владислава Супряги окончательно завершилась с подписанием долгосрочного контракта с киевским клубом, но не тут то было. На форварда внезапно стал претендовать Ювентус. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб заинтересован в услугах 20-летнего таланта, однако боссы Ювентуса еще ожидают очных противостояний с Динамо в группе Лиги чемпионов, чтобы убедиться в своем выборе. Вице-чемпионы Украины стартуют на групповом этап Лиги чемпионов именно игрой против Юве. С расписанием игр Динамо в ЛЧ можно ознакомиться у нас на сайте.

Телеграф напоминает, что в последнее трансферное окно итальянская Болонья активно пыталась подписать Супрягу, однако предложение клуба Серии А не устроило руководство Динамо и игрок остался в команде Мирчи Луческу.

Владислав сейчас является основным нападающим в Динамо и уже успел забить три гола и отдать 5 ассистов в 8 матча сезона 2020/21.