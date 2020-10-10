Скачать
Суббота, 10.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Полет над рингом и поцелуй с женой: яркие моменты боя Беринчик - Симион (фото)
Полет над рингом и поцелуй с женой: яркие моменты боя Беринчик - Симион (фото)
Шевченко огласил заявку на матч Украина - Германия
Шевченко огласил заявку на матч Украина - Германия
Лига наций: где и когда смотреть матчи 10 октября
Лига наций: где и когда смотреть матчи 10 октября
Украинская "молодежка" благодаря спорному пенальти обыграла Румынию (видео)
Украинская "молодежка" благодаря спорному пенальти обыграла Румынию (видео)

Форвард Динамо может стать партнером по команде Роналду

Форвард Динамо может стать партнером по команде Роналду
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Чемпионы Италии хотят омолодить состав.

Казалось, трансферная эпопея с переходом нападающего Динамо Владислава Супряги окончательно завершилась с подписанием долгосрочного контракта с киевским клубом, но не тут то было. На форварда внезапно стал претендовать Ювентус. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб заинтересован в услугах 20-летнего таланта, однако боссы Ювентуса еще ожидают очных противостояний с Динамо в группе Лиги чемпионов, чтобы убедиться в своем выборе. Вице-чемпионы Украины стартуют на групповом этап Лиги чемпионов именно игрой против Юве. С расписанием игр Динамо в ЛЧ можно ознакомиться у нас на сайте.

Телеграф напоминает, что в последнее трансферное окно итальянская Болонья активно пыталась подписать Супрягу, однако предложение клуба Серии А не устроило руководство Динамо и игрок остался в команде Мирчи Луческу.

Владислав сейчас является основным нападающим в Динамо и уже успел забить три гола и отдать 5 ассистов в 8 матча сезона 2020/21.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Владислав Супряга.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко рассказал о серьезном разговоре с игроками после матча с Францией
02 Украинская "молодежка" благодаря спорному пенальти обыграла Румынию (видео)
03 Украина - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
04 Шевченко огласил заявку на матч Украина - Германия
05 Форвард Динамо может стать партнером по команде Роналду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь