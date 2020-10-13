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В США забили феноменальный гол-претендент на премию Пушкаша (видео)

В США забили феноменальный гол-претендент на премию Пушкаша (видео)
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм etado19
МЛС продолжает радовать болельщиков шикарными голами.

Американский футболист чилийского происхождения Эрик Уртадо, выступающий за "Спортинг Канзас-Сити" на позиции нападающего, отметился шикарным взятием ворота в матче МЛС против "Нэшвилля".

Форвард невероятным ударом с лету в касание замкнул навес партнера - вратарю такой удар-скример оказался не по зубам. Болельщики считают, что этот гол сможет конкурировать за звание лучшего гола сезона (премия ФИФА имени Ференца Пушкаша, - прим. ред). Добавим, что матч в итоге завершился со счетом 2:1 в пользу команды Эрика.

Видео гола Уртадо:

Пользователи Сети обратили внимание на то, что этот гол очень похож на феноменальный удар Марко ван Бастена в финале Евро-1988.

Также подобным образом отличался бразилец Тайсон за Металлист. Ныне игрок выступает за Шахтер.

Ранее Телеграф сообщал о феноменальном взятии ворот во втором по силе американском дивизионе.

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МЛС, Футбол, Эрик Уртадо.

Автор:

Телеграф
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