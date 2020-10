В США забили феноменальный гол-претендент на премию Пушкаша (видео)

Американский футболист чилийского происхождения Эрик Уртадо, выступающий за "Спортинг Канзас-Сити" на позиции нападающего, отметился шикарным взятием ворота в матче МЛС против "Нэшвилля".

Форвард невероятным ударом с лету в касание замкнул навес партнера - вратарю такой удар-скример оказался не по зубам. Болельщики считают, что этот гол сможет конкурировать за звание лучшего гола сезона (премия ФИФА имени Ференца Пушкаша, - прим. ред). Добавим, что матч в итоге завершился со счетом 2:1 в пользу команды Эрика.

Видео гола Уртадо:

Erik Hurtado with potentially the goal of the season.

Just watch this... pic.twitter.com/OM9Vnim5yi

— MLS Buzz (@MLS_Buzz) October 12, 2020