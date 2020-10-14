Чудо-гол ударом через себя похоронил шансы молодежной сборной Украины на Евро-2021 (видео)

Сборная Северной Ирландии U-21 принимала одногодок из Украины в рамках матча групповой стадии отбора на молодежное Евро-2021. Встреча, проходившая на стадионе "Баллимина Шограундс" в городе Баллимене, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Победный гол был забит на 61-й минуте усилиями Пола О'нилла, который воспользовавшись суматохой, пробил ножницами через себя - вратарь Трубин был бессилен.
Видео гола Пола О'нилла:
Incredible finish from @pauloneill26 #GAWA #U21EURO pic.twitter.com/3Ck2mrj7xu
— Northern Ireland (@NorthernIreland) October 13, 2020
Таким образом, сборная Украины потеряла теоретические шансы на выход из группы:
Турнирное положение команд:
Телеграф напоминает, что в своем последнем матче подопечные Руслана Ротаня обыграли Румынию, реализовав пенальти, которого не было.