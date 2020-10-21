Реал - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер 21 октября ожидает серьезнейшее испытания в виде гостевой игры с Реалом.

В среду, 21 октября, Реал в рамках матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов 2020/21 принимает Шахтер. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано и начнется в 19:55 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Реал - Шахтер покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, игру в сети можно посмотреть на онлайн-сервисе oll.tv. "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка в режиме-live, в которой также будут оперативно появляться видео хайлайты поединка.

Телеграф напоминает, что вчера, 20 октября, вице-чемпион Украины Динамо неудачно стартовало в ЛЧ, проиграв дома Ювентусу. Экс-тренер Горняков Мирча Луческу уступил на тренерском мостике киевлян впервые.

Ранее Телеграф сообщал о результатах всех поединков игрового дня Лиги чемпионов 20 октября. Кроме того, у нас на сайте доступны видеообзоры этих встреч.