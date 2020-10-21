Скачать
Среда, 21.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ломаченко перенес операцию
Ломаченко перенес операцию
Реал - Шахтер: прогноз букмекеров не сулит ничего хорошего Горнякам
Реал - Шахтер: прогноз букмекеров не сулит ничего хорошего Горнякам
Украинец Харатин забил Барселоне в Лиге чемпионов (видео)
Украинец Харатин забил Барселоне в Лиге чемпионов (видео)
Лига чемпионов: результаты матчей 20 октября
Лига чемпионов: результаты матчей 20 октября

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 21 октября

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 21 октября
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер realmadrid
Лига чемпионов 2020/21 набирает оборотов.

В среду, 21 октября, во второй игровой день Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 в бой вступят команды из групп А-D, в частности донецкий Шахтер проведет выездную встречу с мадридским Реалом. В центральном поединке игрового дня Бавария примет Атлетико.

Реал - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов за 21 октября:

  • 19:55 Зальцбург - Локомотив Москва - Футбол 3
  • 19:55 Реал Мадрид - Шахтер Донецк - Футбол 2
  • 22:00 Аякс - Ливерпуль - Футбол 1
  • 22:00 Бавария - Атлетико - Футбол 3
  • 22:00 Интер - Боруссия М
  • 22:00 Манчестер Сити - Порту
  • 22:00 Мидтьюлланн - Аталанта
  • 22:00 Олимпиакос - Марсель

Все матчи в режиме-live в Украине также можно посмотреть на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).  

С результатами и видеообзорами матчей Лиги чемпионов за 20 октября можно ознакомиться у нас на сайте. Отметим, вчера свой стартовый поединок в текущем розыгрыше ЛЧ провело киевское Динамо, которое стартовала с домашнего поражения от Юве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 20 октября
02 ПСЖ проиграл Манчестер Юнайтед в Париже: обзор матча Лиги чемпионов (видео)
03 Динамо впервые проиграло при Луческу: видеообзор матча с Ювентусом
04 Украинец Харатин забил Барселоне в Лиге чемпионов (видео)
05 На матче Динамо-Ювентус забыли про карантин и коронавирус: фото и видео нарушений в Киеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь