Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 21 октября

В среду, 21 октября, во второй игровой день Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 в бой вступят команды из групп А-D, в частности донецкий Шахтер проведет выездную встречу с мадридским Реалом. В центральном поединке игрового дня Бавария примет Атлетико.
Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов за 21 октября:
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С результатами и видеообзорами матчей Лиги чемпионов за 20 октября можно ознакомиться у нас на сайте. Отметим, вчера свой стартовый поединок в текущем розыгрыше ЛЧ провело киевское Динамо, которое стартовала с домашнего поражения от Юве.