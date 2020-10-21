Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 21 октября

Лига чемпионов 2020/21 набирает оборотов.

В среду, 21 октября, во второй игровой день Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 в бой вступят команды из групп А-D, в частности донецкий Шахтер проведет выездную встречу с мадридским Реалом. В центральном поединке игрового дня Бавария примет Атлетико.

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов за 21 октября:

19:55 Зальцбург - Локомотив Москва - Футбол 3

19:55 Реал Мадрид - Шахтер Донецк - Футбол 2

22:00 Аякс - Ливерпуль - Футбол 1

22:00 Бавария - Атлетико - Футбол 3

22:00 Интер - Боруссия М

22:00 Манчестер Сити - Порту

22:00 Мидтьюлланн - Аталанта

22:00 Олимпиакос - Марсель

Все матчи в режиме-live в Украине также можно посмотреть на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

С результатами и видеообзорами матчей Лиги чемпионов за 20 октября можно ознакомиться у нас на сайте. Отметим, вчера свой стартовый поединок в текущем розыгрыше ЛЧ провело киевское Динамо, которое стартовала с домашнего поражения от Юве.