Скачать
Среда, 21.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ломаченко перенес операцию
Ломаченко перенес операцию
Реал - Шахтер: прогноз букмекеров не сулит ничего хорошего Горнякам
Реал - Шахтер: прогноз букмекеров не сулит ничего хорошего Горнякам
Лестер - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Лестер - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Лига чемпионов: результаты матчей 20 октября
Лига чемпионов: результаты матчей 20 октября

Реал - Шахтер: статистика встреч перед матчем Лиги чемпионов

Реал - Шахтер: статистика встреч перед матчем Лиги чемпионов
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Шахтер пока не побеждал Реал в личных встречах.

История противостояний Шахтера с мадридским Реалом не богата и насчитывает лишь два матча, в которых Горняки пропускали по 4 гола.

5 лет тому назад дончане и Реал пересекались на групповой стадии Лиги чемпионов. Первая игра в Мадриде завершилась со счетом 4:0, а вот второй матч во Львове окончился со счетом 3:4 в пользу Сливочных.

Реал - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Видеообзор последнего матча между командами Шахтер - Реал 25.11.2015 (3:4):

Видеообзор матча Реал - Шахтер 15.09.2015 (4:0):

Игра первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 Реал - Шахтер состоится 21 октября, начало встречи в 19:55 по киевскому времени. Телеграф напоминает, что матч Реал - Шахтер можно посмотреть в прямом эфире в Украине. Кроме того, за встречей можно наблюдать в нашей онлайн-трансляции

Ранее букмекеры оценили шансы команд и Шахтеру отдали роль андердога.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 20 октября
02 ПСЖ проиграл Манчестер Юнайтед в Париже: обзор матча Лиги чемпионов (видео)
03 Динамо впервые проиграло при Луческу: видеообзор матча с Ювентусом
04 Ломаченко перенес операцию
05 Украинец Харатин забил Барселоне в Лиге чемпионов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь