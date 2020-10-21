Реал - Шахтер: статистика встреч перед матчем Лиги чемпионов

Шахтер пока не побеждал Реал в личных встречах.

История противостояний Шахтера с мадридским Реалом не богата и насчитывает лишь два матча, в которых Горняки пропускали по 4 гола.

5 лет тому назад дончане и Реал пересекались на групповой стадии Лиги чемпионов. Первая игра в Мадриде завершилась со счетом 4:0, а вот второй матч во Львове окончился со счетом 3:4 в пользу Сливочных.

Видеообзор последнего матча между командами Шахтер - Реал 25.11.2015 (3:4):

Видеообзор матча Реал - Шахтер 15.09.2015 (4:0):

Игра первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 Реал - Шахтер состоится 21 октября, начало встречи в 19:55 по киевскому времени. Телеграф напоминает, что матч Реал - Шахтер можно посмотреть в прямом эфире в Украине. Кроме того, за встречей можно наблюдать в нашей онлайн-трансляции.

Ранее букмекеры оценили шансы команд и Шахтеру отдали роль андердога.