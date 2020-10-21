Реал - Шахтер: прогноз букмекеров не сулит ничего хорошего Горнякам

Сегодня, 21 октября, донецкий Шахтер ожидает грандиозный вызов.

В рамках матча первого тура Лиги чемпионов Горняки в гостях сыграют с чемпионом Испании Реалом.

Накануне букмекеры сделали свой прогноз на игру. По мнению специалистов, Горняки являются безнадежными аутсайдерами встречи. Коэффициент на победу донецкой команды достигает 14. В то же время успех Сливочных оценивается коэффициентом 1,20. Ничейный результат маловероятен - 7,-7,6.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Реал - Шахтер:

Пари-Матч: (победа Реала 1,20 - ничья 7,50 - победа Шахтера 14,00)

Фаворит: ( 1,21 - 7,60 - 13.50)

William Hill: (1,20 - 7,00 - 13,00)

Матч Реал - Шахтер пройдет в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано" и начнется в 19:55 по киевскому времени. В Украине игру покажут в прямом эфире. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой оперативно будут появляться видео лучших моментов.

Ранее Телеграф сообщал о неудачном старте Динамо в Лиге чемпионов, а также результатах поединков игрового дня 20 октября.