Ференцварош - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

В среду, 28 октября, венгерский Ференцварош, который тренирует украинский специалист Сергей Ребров, принимает Динамо в рамках матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча пройдет в Будапеште на "Гроупама Арене" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Ференцварош - Динамо покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, в сети встречу в режиме-live покажут сервисы oll.tv и megogo (понадобится подписка, - прим. ред.). "Телеграф Спорт" проведет прямую текстовую трансляцию поединка, в которой оперативно будут добавляться видео лучших моментов встречи.

Ранее букмекеры озвучили прогнозы на матч Ференцварош - Динамо. По мнению специалистов, киевляне являются фаворитами противостояния, однако разница в коэффициентах невелика.

Телеграф напоминает, что в киевском клубе накануне встречи с Ференцварошем была зафиксирована вспышка коронавируса.