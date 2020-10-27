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Ференцварош - Динамо: букмекеры впервые считают киевлян фаворитами в матче Лиги чемпионов

Ференцварош - Динамо: букмекеры впервые считают киевлян фаворитами в матче Лиги чемпионов
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

В среду, 28 октября, киевское Динамо проведет гостевой матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21 против венгерского Ференцвароша. Накануне букмекеры дали свой прогноз на этот поединок. 

По мнению специалистов, Динамо является небольшим фаворитом в противостоянии. Коэффициент на победу киевлян равен 2,30-2,33. В то же время успех хозяев оценивается в 3,20-3,30. К слову, впервые в Лиге чемпионов 2020/21 букмекеры дают больше шансов на успех вице-чемпионам Украины, нежели их соперникам. 

На шансы киевлян также повлияла и вспышка коронавируса в команде. Заразилось сразу два игрока основы.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Ференцварош - Динамо:

  • Пари-Матч: (победа Ференцвароша 3,30 - ничья 3,30 - победа Динамо 2,33)
  • Фаворит: ( 3,25 - 3,40 - 2.33)
  • William Hill: (3,20 - 3,30 - 2,30)

Отметим, Ференцварош тренирует бывший игрок и тренер Динамо Сергей Ребров, что делает это противостояния весьма интересным.

Телеграф напоминает, что в своем предыдущем матче в Лиге чемпионов Ференцварош крупно уступил Барселоне, а Динамо дома не выстояло против Ювентуса

На внутренней арене Динамо лидирует в УПЛ, а в последнем матче киевляне на классе разобрались с Александрией. Ференцварош в Высшей лиге Венгрии также идет без поражений и лидирует в чемпионате. В последней игре подопечные Сергея Реброва обыграли Уйпешт (2:0).

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК Ференцварош.

Автор:

Телеграф
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