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Два игрока "Динамо" подхватили коронавирус и пропустят матч Лиги чемпионов

Два игрока "Динамо" подхватили коронавирус и пропустят матч Лиги чемпионов
14:48 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Украине продолжает распространятся коронавирус. Так он не обошел даже игроков Динамо Киев, голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко, которые получили позитивный тест на COVID-19 перед матчем 2 тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ференцвароша".

Об этом сообщили в Фейсбуке-группе Украинский спорт.

Таким образом, делегация "Динамо" поедет в Венгрию в неполном составе. Бущан и Миколенко точно не смогут помочь киевлянам в этой схватке.

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Пользователи сети отреагировали на это по разному.

Некоторые были недовольны, другие же объясняли это плохим имуннитетом самих игроков.

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Стоит напомнить, что ранее Динамо в рамках матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу принимала Александрию - детали.

Также, 20 октября, на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве прошел матч Динамо - Ювентус, на котором зрители активно игнорировали меры безопасности в пандемию коронавируса COVID-19.

Читайте также в материале "Телеграф": Топ самых распространенных симптомов COVID-19.

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ФК Динамо (Киев), ФК Динамо К, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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