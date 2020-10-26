Два игрока "Динамо" подхватили коронавирус и пропустят матч Лиги чемпионов

В Украине продолжает распространятся коронавирус. Так он не обошел даже игроков Динамо Киев, голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко, которые получили позитивный тест на COVID-19 перед матчем 2 тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ференцвароша".

Об этом сообщили в Фейсбуке-группе Украинский спорт.

Таким образом, делегация "Динамо" поедет в Венгрию в неполном составе. Бущан и Миколенко точно не смогут помочь киевлянам в этой схватке.

Пользователи сети отреагировали на это по разному.

Некоторые были недовольны, другие же объясняли это плохим имуннитетом самих игроков.

Стоит напомнить, что ранее Динамо в рамках матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу принимала Александрию - детали.

Также, 20 октября, на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве прошел матч Динамо - Ювентус, на котором зрители активно игнорировали меры безопасности в пандемию коронавируса COVID-19.

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