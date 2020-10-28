Скачать
Среда, 28.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Барселоне произошла громкая отставка
В Барселоне произошла громкая отставка
Реал на последних минутах спасся в игре с Боруссией М: обзор матча (видео)
Реал на последних минутах спасся в игре с Боруссией М: обзор матча (видео)
Шахтер выстоял в Киеве: видеообзор матча с Интером
Шахтер выстоял в Киеве: видеообзор матча с Интером
Хабиб назвал Усика и Ломаченко лучшими боксерами мира
Хабиб назвал Усика и Ломаченко лучшими боксерами мира

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 октября

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 октября
Обновлено 11:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbarcelona

В среду, 28 октября, состоятся заключительные матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, в частности Динамо проведет гостевой поединок против венгерского Ференцвароша. В центральном поединке игрового дня встретятся Ювентус и Барселона.

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов за 28 октября:

  • 19:55 Башакшехир - ПСЖ - Футбол 1
  • 19:55 Краснодар - Челси - Футбол 3
  • 22:00 Боруссия Д - Зенит
  • 22:00 Брюгге - Лацио
  • 22:00 Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг
  • 22:00 Севилья - Ренн
  • 22:00 Ференцварош - Динамо Киев - Футбол 2
  • 22:00 Ювентус - Барселона - Футбол 3

Кроме того, за всеми матчами в режиме онлайн можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Телеграф напоминает, что во вторник, 27 октября Шахтер сумел выстоять в матче с Интером. С другими результатами игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 27 октября
02 Шахтер выстоял в Киеве: видеообзор матча с Интером
03 Реал на последних минутах спасся в игре с Боруссией М: обзор матча (видео)
04 Супергол Киммиха принес победу Баварии над Локомотивом (видео)
05 В Барселоне произошла громкая отставка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь