Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 октября

В среду, 28 октября, состоятся заключительные матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, в частности Динамо проведет гостевой поединок против венгерского Ференцвароша. В центральном поединке игрового дня встретятся Ювентус и Барселона.

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов за 28 октября:

19:55 Башакшехир - ПСЖ - Футбол 1

19:55 Краснодар - Челси - Футбол 3

22:00 Боруссия Д - Зенит

22:00 Брюгге - Лацио

22:00 Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг

22:00 Севилья - Ренн

22:00 Ференцварош - Динамо Киев - Футбол 2

- Футбол 2 22:00 Ювентус - Барселона - Футбол 3

Кроме того, за всеми матчами в режиме онлайн можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Телеграф напоминает, что во вторник, 27 октября Шахтер сумел выстоять в матче с Интером. С другими результатами игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.