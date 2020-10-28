Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 октября

В среду, 28 октября, состоятся заключительные матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, в частности Динамо проведет гостевой поединок против венгерского Ференцвароша. В центральном поединке игрового дня встретятся Ювентус и Барселона.
Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов за 28 октября:
Кроме того, за всеми матчами в режиме онлайн можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).
Телеграф напоминает, что во вторник, 27 октября Шахтер сумел выстоять в матче с Интером. С другими результатами игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.