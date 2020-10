20-летняя звезда "Боруссии" Д установил рекорд Лиги чемпионов: видеообзор матча с Зенитом

Боруссия Дортмунд принимала питерский Зенит в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча, проходившая на "Сигнал Идуна Парк", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 78-й минуте Джейдон Санчо реализовал 11-метровый удар, а в компенсированное время Эрлинг Холанд поразил ворота Кержакова, выйдя с вратарем один на один.

Этот гол стал 12-м для 20-летнего Холанда в 10 матчах Лиги чемпионов. Таким образом, он побил рекорд турнира по количеству голов за первые 10 игр. Ближайшим его преследователем были Симоне Индзаги, Гарри Кейн и Садио Мане, которые в первых 10 играл в ЛЧ забили по 9 голов.

Most @ChampionsLeague goals in first 10 apps

Erling Braut Haaland

Simone Inzaghi

Harry Kane

Sadio Mane

pic.twitter.com/GEr2LqhCMf

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 28, 2020