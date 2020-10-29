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20-летняя звезда "Боруссии" Д установил рекорд Лиги чемпионов: видеообзор матча с Зенитом

20-летняя звезда "Боруссии" Д установил рекорд Лиги чемпионов: видеообзор матча с Зенитом
11:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер bvb

Боруссия Дортмунд принимала питерский Зенит в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча, проходившая на "Сигнал Идуна Парк", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 78-й минуте Джейдон Санчо реализовал 11-метровый удар, а в компенсированное время Эрлинг Холанд поразил ворота Кержакова, выйдя с вратарем один на один. 

Этот гол стал 12-м для 20-летнего Холанда в 10 матчах Лиги чемпионов. Таким образом, он побил рекорд турнира по количеству голов за первые 10 игр. Ближайшим его преследователем были Симоне Индзаги, Гарри Кейн и Садио Мане, которые в первых 10 играл в ЛЧ забили по 9 голов.

Ранее Телеграф сообщал, о всех результатах матчей Лиги чемпионов за 28 октября, в частности в группе F Брюгге и Лацио поделили очки.

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ФК Зенит, Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол.

Автор:

Телеграф
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