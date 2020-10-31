УПЛ: где и когда смотреть матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу

В пятницу, 30 октября, матчем Шахтер - Мариуполь стартовал 8-й тур чемпионата Украины по футболу 2020/21. В центральной игре тура встретятся Днепр-1 и Динамо, которые проведут поединок в субботу, 31 октября. C расписанием трансляций этого и других поединков УПЛ можно ознакомиться ниже.
Расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ
31 октября
1 ноября
Кроме того, за ходом всех матчей УПЛ, кроме Днепр-1 - Динамо Киев, можно наблюдать в режиме-live на сервисе oll.tv (требуется подписка).
Ранее Телеграф сообщал о результатах всех матчей 7-го тура чемпионата Украины. Кроме того, у нас на сайте есть все видеообзоры этих игр.