УПЛ: где и когда смотреть матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу

В пятницу, 30 октября, матчем Шахтер - Мариуполь стартовал 8-й тур чемпионата Украины по футболу 2020/21. В центральной игре тура встретятся Днепр-1 и Динамо, которые проведут поединок в субботу, 31 октября. C расписанием трансляций этого и других поединков УПЛ можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ

31 октября

14:00 Колос - Олимпик Донецк - Футбол 2

17:00 Александрия - Десна - Футбол 2

19:30 Днепр-1 - Динамо Киев - Униан ТВ

1 ноября

14:00 Минай - Рух Львов - Футбол 1

17:00 Львов - Ворскла - Футбол 1

19:30 Ингулец - Заря - Футбол 1

Кроме того, за ходом всех матчей УПЛ, кроме Днепр-1 - Динамо Киев, можно наблюдать в режиме-live на сервисе oll.tv (требуется подписка).

Ранее Телеграф сообщал о результатах всех матчей 7-го тура чемпионата Украины. Кроме того, у нас на сайте есть все видеообзоры этих игр.