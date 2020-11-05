Месси филонил в защите в игре с Динамо: в сети всплыло забавное видео

Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси забил гол в игре 3-го тура Лиги чемпионов 2020/21 против Динамо, реализовав пенальти, однако также запомнился неубедительными действиями в защите.

Барселона владела инициативой, но уйти в отрыв команде Рональда Кумана не удалось. В итоге Динамо выровняло игру и даже создало несколько убойных моментов. Сине-гранатовым иногда приходилось защищаться всей командой, однако это делали не все. Суперзвезда Блаугранас 33-летний Лионель Месси иногда попросту пропускал соперников, даже не имитируя борьбы. Один из таким моментов попал на видео и рассмешил сеть.

На кадрах видно, как украинский хавбек Александр Андриевский бежит с мячом, а находившийся рядом 6-кратный обладатель "Золотого мяча" на него даже не реагирует.

Cada vez más cerca del Atleti, @_danielmartin_ pic.twitter.com/O6NCA2JL70 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 5, 2020

Итогом поединка стала минимальная победа каталонцев. На нашем сайте доступен полный видеообзор игры Барселона - Динамо.

Ранее Телеграф сообщал, что Руслан Нещерет сделал 12 сейвов в игре с Барселоной, став лучшим голкипером Лиги чемпионов по этому показателю за 7 лет.