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Месси филонил в защите в игре с Динамо: в сети всплыло забавное видео

Месси филонил в защите в игре с Динамо: в сети всплыло забавное видео
Обновлено 13:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbarcelona

Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси забил гол в игре 3-го тура Лиги чемпионов 2020/21 против Динамо, реализовав пенальти, однако также запомнился неубедительными действиями в защите.

Барселона владела инициативой, но уйти в отрыв команде Рональда Кумана не удалось. В итоге Динамо выровняло игру и даже создало несколько убойных моментов. Сине-гранатовым иногда приходилось защищаться всей командой, однако это делали не все. Суперзвезда Блаугранас 33-летний Лионель Месси иногда попросту пропускал соперников, даже не имитируя борьбы. Один из таким моментов попал на видео и рассмешил сеть.

На кадрах видно, как украинский хавбек Александр Андриевский бежит с мячом, а находившийся рядом 6-кратный обладатель "Золотого мяча" на него даже не реагирует.

Итогом поединка стала минимальная победа каталонцев. На нашем сайте доступен полный видеообзор игры Барселона - Динамо.

Ранее Телеграф сообщал, что Руслан Нещерет сделал 12 сейвов в игре с Барселоной, став лучшим голкипером Лиги чемпионов по этому показателю за 7 лет.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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