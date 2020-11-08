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УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 7 ноября (видео)

УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 7 ноября (видео)
Обновлено 00:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ

Девятый тур чемпионата Украины по футболу 2020/21 набирает обороты. В субботу, 7 ноября, были сыграны три игры. Олимпик и Маруиполь выдали голевую перестрелку, Александрия добыла дежурную победу над Львовом, а Десна переиграла Минай благодаря судейскому ляпу (рефери на заметил очевидный офсайд у Филиппа Будковского при взятии ворот, - прим. ред.).

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Результаты и видеообзоры матчей УПЛ 7 ноября:

Олимпик Донецк 3 - 3 Мариуполь

Александрия 1 - 0 Львов

Десна 1 - 0 Минай

Телеграф напоминает, что в стартовом поединке 9-го тура чемпионата Украины Днепр-1 оступился в игре с Колосом, а нападающий Евгений Селезнев умудрился вызвать кого-то на стрелку. С расписанием трансляций оставшихся матчей тура, в том числе и игры Динамо - Шахтер можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Олимпик, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, ФК Десна, ФК Мариуполь, ФК Львов, ФК Минай.

Автор:

Телеграф
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