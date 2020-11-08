Заря - Ворскла: видео онлайн-трансляция матча

Программа 9-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 продолжится в Запорожье, где Заря примет Ворсклу. Встреча пройдет 8 ноября на "Славутич-Арене" и начнется в 19:30 по киевскому времени. Ниже в плеере доступна прямая видеотрансляция этой встречи.

Прямая видеотрансляция матча Заря - Ворскла от Football Hub.

Составы команд:

Заря и Ворскла подходят к игре в разном настроении. Полтавская команда ведет борьбу за высокие позиции в турнирной таблице УПЛ, а луганчане, которые посреди недели уступили АЕКу в Лиге Европы, никак не могут найти свой победный ритм. Тем не менее бронзовые призеры прошлого первенства явно сегодня рассчитывают только на победу.

Турнирное положение команд перед игрой:

Ранее Телеграф сообщал, что в центральной игре 9-го тура УПЛ Динамо разгромно проиграло Шахтеру.