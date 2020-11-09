Выиграл ковид: недовольный Луческу резко ответил журналисту после разгрома от "Шахтера"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу болезненно воспринял разгромное поражение от своего бывшего клуба - донецкого "Шахтера". Напомним, матч закончился со счетом 3:0 в пользу горняков.

В подтрибунном помещении журналисты хотели пообщаться с Луческу, однако он гневно "отшил" представителей СМИ. Не ответил также главный тренер "Динамо" на вопрос об очередной красной карточке капитана киевлян Сергей Сидорчука.

"Выиграл ковид", - резко сказал Мирча Луческу.

Как сообщал "Телеграф", победа "Шахтера" приблизила дончан к лидеру Чемпионата - "Динамо". Разрыв между командами составляет всего одно очко. В матче за суперкубок Украины в конце августа "Динамо" выиграло у "Шахтера".