Третий вратарь Динамо Нещерет сдал положительный тест на COVID-19

Молодежная сборная Украины продолжает подготовку к двум заключительным матчам отбора на Евро-2021 (U-21) против Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

Перед вылетом на Мальту команда и персонал прошли уже традиционную проверку на COVID-19. В итоге тестирование показало три положительных результата в коллективе. Коронавирус нашли у вратаря Динамо Руслана Нещерета, полузащитника Артема Бондаренко и нападающего Данило Сикана (оба Мариуполь). Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Завтра, 12 ноября, "молодежка" вылетит на Мальту, где 13 ноября сыграет с местной сборной на стадионе "Сентенери" в деревне Та-Кали. В расположении команды Руслана Ротаня остается всего 20 футболистов. Отметим, турнирных целей наша команда уже не преследует, потеряв даже теоретические шансы на выход из группы.

Телеграф напоминает, что 18-летний Руслан Нещерет в последнее время выступал в роли первого голкипера Динамо из-за коронавируса у Дениса Бойко и Георгия Бущана. Руслан провел феноменальный поединок против Барселоны в Лиге чемпионов после чего в Динамо его назвали человеком-пауком, однако уже в следующей игре с Шахтером вратарь допустил нелепую ошибку.

Следующий матч Динамо проведет 21 ноября. Кто будет стоять в рамке ворот киевлян будет зависеть от результатов тестирования на COVID-19.