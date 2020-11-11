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Шевченко озвучил главную проблему сборной Украины перед матчем с Польшей

Шевченко озвучил главную проблему сборной Украины перед матчем с Польшей
Обновлено 19:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм uafukraine

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что в команде есть проблемная позиция, указав на правый фланг обороны. Cпециалист отметил, что шесть замен в товарищеской игре с Польшей дадут ему возможность просмотреть нескольких игроков на этой позиции.

Польша - Украина: онлайн-трансляция матча

"У нас есть проблематика на правом фланге. Будем искать варианты и возможности. Посмотрим, может попробуем кого-то поменять позициями. Хорошо, что сегодня будет доступно шесть замен. Это даст нам возможность варьировать состав и выпускать свежих игроков, когда это понадобится", - рассказал Шевченко в комментарии для Футбол NEWS.

Напомним, на предматчевой пресс-конференции Андрей Николаевич оценил возможность приглашения англичанина Килмана в сборную Украины.

Ранее Телеграф рассказывал об истории противостояний Польши и Украины, которая насчитывает 8 поединков.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Польши, Футбол.

Автор:

Телеграф
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