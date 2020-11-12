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Футбол: где и когда смотреть товарищеские матчи сборных 12 ноября

Футбол: где и когда смотреть товарищеские матчи сборных 12 ноября
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер england

Сегодня, 12 ноября, в мире пройдет большой футбольный день. Во-первых, состоятся заключительные матчи квалификации на Евро-2020. Во-вторых, будет сыграно немало международных товарищеских матчей, с расписанием которых можно ознакомиться ниже:

Расписание международных товарищеских матчей за 12 ноября:

  • 15:00 Иордания - Ирак
  • 15:00 Камерун - Джибути
  • 16:00 Ливан - Бахрейн
  • 16:00 ОАЭ - Таджикистан
  • 18:00 Сирия - Узбекистан
  • 19:00 Босния и Герцеговина - Иран - Футбол 1
  • 19:00 Молдова - Россия - Футбол 3
  • 21:45 Уэльс - США
  • 22:00 Англия - Ирландия - Футбол 3

Кроме того, в сети несколько "товарняков" будут доступны для просмотра на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Телеграф напоминает, что в среду, 11 ноября, в Европе было сыграно 19 международных матчей. К слову, свою игру провела и сборная Украины, которой противостояла Польша.

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Футбол.

Автор:

Телеграф
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