Футбол: где и когда смотреть товарищеские матчи сборных 12 ноября

Сегодня, 12 ноября, в мире пройдет большой футбольный день. Во-первых, состоятся заключительные матчи квалификации на Евро-2020. Во-вторых, будет сыграно немало международных товарищеских матчей, с расписанием которых можно ознакомиться ниже:

Расписание международных товарищеских матчей за 12 ноября:

15:00 Иордания - Ирак

15:00 Камерун - Джибути

16:00 Ливан - Бахрейн

16:00 ОАЭ - Таджикистан

18:00 Сирия - Узбекистан

19:00 Босния и Герцеговина - Иран - Футбол 1

19:00 Молдова - Россия - Футбол 3

21:45 Уэльс - США

22:00 Англия - Ирландия - Футбол 3

Кроме того, в сети несколько "товарняков" будут доступны для просмотра на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Телеграф напоминает, что в среду, 11 ноября, в Европе было сыграно 19 международных матчей. К слову, свою игру провела и сборная Украины, которой противостояла Польша.