Футбол: где и когда смотреть товарищеские матчи сборных 12 ноября

Сегодня, 12 ноября, в мире пройдет большой футбольный день. Во-первых, состоятся заключительные матчи квалификации на Евро-2020. Во-вторых, будет сыграно немало международных товарищеских матчей, с расписанием которых можно ознакомиться ниже:
Расписание международных товарищеских матчей за 12 ноября:
Кроме того, в сети несколько "товарняков" будут доступны для просмотра на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).
Телеграф напоминает, что в среду, 11 ноября, в Европе было сыграно 19 международных матчей. К слову, свою игру провела и сборная Украины, которой противостояла Польша.