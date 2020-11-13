Футбол: результаты товарищеских матчей 12 ноября

В четверг, 12 ноября, состоялись девять товарищеских матчей на международном уровне. В центральных поединках игрового дня Уэльс принимал США, а Англия дома забила три безответных мяча Ирландии. Также стоит отметить и сенсационную ничью Молдовы с Россией. С результатами всех матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты товарищеских матчей 12 ноября:
Иордания - Ирак 0:0
Камерун - Джибути 1:1
Ливан - Бахрейн 1:3
ОАЭ - Таджикистан 3:2
Сирия - Узбекистан 1:0
Босния и Герцеговина - Иран 0:2
Молдова - Россия 0:0
Уэльс - США 0:0
Англия - Ирландия 3:0
Отметим, уже 14 ноября сборная Украины матчем с Германией продолжит борьбу в Лиге наций УЕФА. Специалисты поделились прогнозом на эту игру.
Телеграф напоминает, что в четверг, 12 ноября, также были сыграны финалы стыковых матчей отбора на чемпионат Европы 2021 года. На нашем сайте доступны видеообзоры этих игр.