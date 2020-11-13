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Футбол: результаты товарищеских матчей 12 ноября

Футбол: результаты товарищеских матчей 12 ноября
Обновлено 00:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер england

В четверг, 12 ноября, состоялись девять товарищеских матчей на международном уровне. В центральных поединках игрового дня Уэльс принимал США, а Англия дома забила три безответных мяча Ирландии. Также стоит отметить и сенсационную ничью Молдовы с Россией. С результатами всех матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты товарищеских матчей 12 ноября:

Иордания - Ирак 0:0

Камерун - Джибути 1:1

Ливан - Бахрейн 1:3

ОАЭ - Таджикистан 3:2

Сирия - Узбекистан 1:0

Босния и Герцеговина - Иран 0:2

Молдова - Россия 0:0

Уэльс - США 0:0

Англия - Ирландия 3:0

Отметим, уже 14 ноября сборная Украины матчем с Германией продолжит борьбу в Лиге наций УЕФА. Специалисты поделились прогнозом на эту игру.

Телеграф напоминает, что в четверг, 12 ноября, также были сыграны финалы стыковых матчей отбора на чемпионат Европы 2021 года. На нашем сайте доступны видеообзоры этих игр.

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Футбол.

Автор:

Телеграф
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