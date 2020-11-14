Сборная Украины узнала результаты внеочередного тестирования на COVID-19 перед матчем с Германией

Сборная Украины после обнаружения 5 случаев коронавируса в команде в пятницу (заразились четыре футболиста: Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко) в день матча прошла внеочередное тестирование на COVID-19.

По информации официального сайта Украинской ассоциации футбола (УАФ), все 20 футболистов нашей команды получили отрицательные результаты и смогут принять участие в сегодняшней игре. Немецкие СМИ также сообщают, что результаты тестов сборной Германии на COVID-19 также отрицательны. Таким образом, ничего не угрожает проведению встерчи.

Отметим, если бы в стане Желто-синих вновь обнаружили коронавирус, то немецкие власти вполне могли перенести игру.

Матч Германия - Украина состоится в Лейпциге 14 ноября, начало в 21:45 по киевскому времени. Ранее Телеграф сообщал, кого Андрей Шевченко может задействовать в поединке.