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Украинский футбольный клуб сообщил о вспышке коронавируса: заражено 7 футболистов

Украинский футбольный клуб сообщил о вспышке коронавируса: заражено 7 футболистов
Обновлено 19:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм mfc_krystal_kherson

Херсонский футбольный клуб МФК Кристалл сообщил о вспышке коронавируса в команде. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, последнее тестирование коллектива на COVID-19 выявило семь положительный результатов и все у игроков. Кристалл отправил зараженных футболистов на самоизоляцию.

Отметим, завтра, 15 ноября, Кристалл проведет гостевую встречу против ФК Кремень в рамках 13-го тура Первой лиги Украины. Отмечается, что игру переносить не будут и встреча пройдет в запланированные сроки.

Ранее Телеграф сообщал, что матч Германия - Украина состоится, несмотря на 5 случаев коронавируса в стане Желто-синих.

Телеграф напоминает, что в Украине Кабмин ввел карантин выходного дня, однако его действие не распространяется на футбольные матчи УПЛ и ПФЛ.

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Все по теме:

Футбол, Первая лига, Коронавирус, ФК Кристалл, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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