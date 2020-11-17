Сборную Украины по футболу швейцарцы хотят отправить на карантин

Ассоциация футбола Швейцарии сообщила, что главный врач кантона Люцерн рекомендовал поместить сборную Украины на карантин. Об этом сообщает официальный twitter организации. Кроме того, в Швейцарии открестились от организации поединка и УЕФА будет решать, состоится ли матч.

"В связи с решением врача кантона Люцерн (карантин для украинской команды), за организацию матча Швейцария - Украина теперь будет отвечать УЕФА. Ждем официального решения, как только ситуация прояснится", - гласит сообщение.

Aufgrund des Entscheids des Luzerner Kantonsarztes (Quarantäne für ukrainisches Team) liegt der Ball betreffend Durchführung von Schweiz – Ukraine nun bei der UEFA. Wir warten auf den Entscheid und kommunizieren, sobald die Faktenlage geklärt ist. #SUIUKR #UEFANationsLeague — Nati (@SFV_ASF) November 17, 2020

Телеграф напоминает, что главврач кантона Люцерн принял такое решение из-за очередного выявления коронавируса в стане Желто-Синих. Отметим, в СМИ уже сообщили два сценария для сборной Украины в подобной ситуации.