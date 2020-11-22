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Динамо - Барселона: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо - Барселона: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Обновлено 20:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Барселона

В ближайший вторник, 24 ноября, Динамо в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 примет Барселону. Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45 по местному времени. 

В прямом эфире в Украине матч Динамо - Барселона покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, в сети встречу в режиме-live можно будет посмотреть на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). Также прямую текстовую трансляцию встречи проведет "Телеграф". У нас на сайте будут оперативно появляться видео лучших моментов игры.

Отметим, встреча по решению властей пройдет без зрителей на трибунах.

Ранее букмекеры оценили шансы команд. По мнению специалистов, каталонская команда является безоговорочным фаворитом встречи.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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