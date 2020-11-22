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Букмекеры не дают шансов Динамо в домашней игре Лиги чемпионов с Барселоной

Букмекеры не дают шансов Динамо в домашней игре Лиги чемпионов с Барселоной
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Во вторник, 24 ноября, киевское Динамо проведет домашний матч с Барселоной в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21.  Встреча состоится на НСК "Олимпийский" без зрителей на трибунах.

Накануне букмекеры озвучили свой прогноз на этот матч. По мнению специалистов, киевляне являются безнадежными аутсайдерами противостояния, на которых можно сделать ставку с коэффициентом 6,60-7,10. Успех гостей весьма вероятен - 1,40-1,46, а вот ничья котируется коэффициентом 4,90-5,10.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Динамо Киев - Барселона:

  • Пари-Матч: (победа Динамо 7,10 - ничья 4,90 - победа Барселоны 1,45)
  • Фаворит: ( 6,60 -5,10 - 1.46)
  • William Hill: (7,00 - 5,00 - 1,40)

Отметим, Барселона невнятно играет в чемпионате Испании и в своем последнем поединке Месси и Ко уступили мадридскому Атлетико. Киевляне, в свою очередь, победили Ингулец.

"Телеграф" напоминает, что поединок 3-го тура ЛЧ в Барселоне завершился минимальной победой каталонского суперклуба. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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