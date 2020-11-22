Букмекеры не дают шансов Динамо в домашней игре Лиги чемпионов с Барселоной

Во вторник, 24 ноября, киевское Динамо проведет домашний матч с Барселоной в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. Встреча состоится на НСК "Олимпийский" без зрителей на трибунах.
Накануне букмекеры озвучили свой прогноз на этот матч. По мнению специалистов, киевляне являются безнадежными аутсайдерами противостояния, на которых можно сделать ставку с коэффициентом 6,60-7,10. Успех гостей весьма вероятен - 1,40-1,46, а вот ничья котируется коэффициентом 4,90-5,10.
Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Динамо Киев - Барселона:
Отметим, Барселона невнятно играет в чемпионате Испании и в своем последнем поединке Месси и Ко уступили мадридскому Атлетико. Киевляне, в свою очередь, победили Ингулец.
"Телеграф" напоминает, что поединок 3-го тура ЛЧ в Барселоне завершился минимальной победой каталонского суперклуба. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.