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Боруссия М - Шахтер: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

Боруссия М - Шахтер: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FCShakhtar

В среду, 25 ноября, донецкий Шахтер проведет гостевой матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 против Боруссии М. Игра пройдет в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк", начало встречи в 19:55 по киевскому времени.

По мнению специалистов, хозяева встречи являются безоговорочными фаворитами встречи. Успех Боруссии оценивается коэффициентом 1,50-1,57. Победа дончан котируется коэффициентом 5,40-6,10, а ничейный результат - 4,50-4,75. 

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Боруссия М - Шахтер:

  • Пари-Матч: (победа Боруссии М 1,53 - ничья 4,50 - победа Шахтера 6,10)
  • Фаворит: ( 1,57 - 4,75 - 5.40)
  • William Hill: (1,50 - 4,50 - 6,00)

Отметим, в первом матче между командами Горняки потерпели катастрофическое поражение со счетом 0:6, а потому уровень мотивации команды Луиша Каштру будет запредельным.

"Телеграф" напоминает, что Шахтер в своем последнем матче не сумел обыграть Александрию. Боруссия М, в свою очередь, сыграла вничью с Аугсбургом (1:1).

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Боруссия М.

Автор:

Телеграф
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