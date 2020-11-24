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Боруссия М - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Боруссия М - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
17:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FCShakhtar

В среду, 25 ноября, донецкий Шахтер проведет выездной матч Лиги чемпионов против Боруссии М. Игра состоится в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк" и начнется 19:55 по киевскому времени. Рассудит встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. "Телеграф" проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Боруссия М -:- Шахтер

(начало в 19:55)

Лидеры квартета B проведут второй очный поединок, который и определит фаворита за выход в следующий раунд Лиги чемпионов. В случае поражения, Горняки значительно ухудшат свое турнирное положение, а грядущие игры с Реалом и Интером не сулят дончанам ничего хорошего.

Турнирное положение в группе B:

Накануне Шахтер оступился в чемпионате Украины в игре с Александрией (1:1), а Боруссия М не сумел переиграть Аугсбург (1:1).

Ранее "Телеграф" рассказывал о букмекерских раскладах перед этим матчем, а также сообщал, где посмотреть встречу в прямом эфире в Украине.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Боруссия М.

Автор:

Телеграф
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