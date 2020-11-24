Скачать
Вторник, 24.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Майк Тайсон рассказал, как похудел на 45 кг перед боем с Роем Джонсом
Майк Тайсон рассказал, как похудел на 45 кг перед боем с Роем Джонсом
Разъяренные фанаты "Десны" бросили директора стадиона в мусорный бак: подробности скандала
Разъяренные фанаты "Десны" бросили директора стадиона в мусорный бак: подробности скандала
Манчестер Сити готовит для Месси "пожизненный" контракт
Манчестер Сити готовит для Месси "пожизненный" контракт
Испанские СМИ вновь начудили с составом Динамо
Испанские СМИ вновь начудили с составом Динамо

Боруссия М - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Боруссия М - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Обновлено 15:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

25 ноября донецкий Шахтер проведет ключевой матч группового раунда Лиги чемпионов против Боруссии М. Встреча пройдет в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк" и начнется в 19:55 по киевскому времени. 

В прямом эфире в Украине поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2020/21 Боруссия М - Шахтер покажет телеканал "Футбол 2". Также встречу онлайн можно будет посмотреть на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию встречи, в которой будет оперативно появляться видео лучших моментов.

Ранее букмекеры дали неутешительный для Горняков прогноз на гостевой матч с Боруссией М. Хотя коэффициенты могли быть и значительно хуже, если посмотреть на результат первой встречи между коллективами.

Напомним, в своей последней игре Горняки выглядели неубедительно и не сумели взять три очка с Александрией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Боруссия М.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Абрамович не сел рядом с Ахметовым (фото)
02 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 24 ноября
03 Испанские СМИ вновь начудили с составом Динамо
04 Боруссия М - Шахтер: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
05 Динамо - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь