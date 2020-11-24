Боруссия М - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

25 ноября донецкий Шахтер проведет ключевой матч группового раунда Лиги чемпионов против Боруссии М. Встреча пройдет в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк" и начнется в 19:55 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2020/21 Боруссия М - Шахтер покажет телеканал "Футбол 2". Также встречу онлайн можно будет посмотреть на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию встречи, в которой будет оперативно появляться видео лучших моментов.

Ранее букмекеры дали неутешительный для Горняков прогноз на гостевой матч с Боруссией М. Хотя коэффициенты могли быть и значительно хуже, если посмотреть на результат первой встречи между коллективами.

Напомним, в своей последней игре Горняки выглядели неубедительно и не сумели взять три очка с Александрией.