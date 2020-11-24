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Динамо перед Барселоной дозаявило 17-летнего защитника на Лигу чемпионов

Динамо перед Барселоной дозаявило 17-летнего защитника на Лигу чемпионов
Обновлено 16:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Кадровые потери вынудили Динамо дозаявлять в Лигу чемпионов 2020/21 игроков молодежного состава. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Динамо - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В заявку динамовцев попали сразу два молодых защитника - 17-летний Антон Боль и 18-летний Даниил Скорко. В официальном протоколе перед матчем футболисты заявлены под третьим и вторым номерами соответственно.  

Отметим, на открытой тренировке перед игрой с Барселоной оба футболиста занимались наравне со всеми взрослыми одноклубниками.

Матч Динамо - Барселона пройдет во вторник, 24 ноября, начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" рассказывал где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине, а также сообщал о букмекерских раскладах перед поединком.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол, Антон Боль, Даниил Скорко.

Автор:

Телеграф
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