Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, после международной паузы возвращается Лига чемпионов УЕФА 2020/21. Сегодня будут сыграны 8 поединков в квартетах E-H, в частности Динамо в Киеве примет каталонскую Барселону. В центральном матче игрового дня ПСЖ в Париже попытается взять реванш за недавнее поражение у РБ Лейпциг. Кроме того, реабилитироваться перед собственными болельщиками хочет и Манчестер Юнайтед, который в третьем туре сенсационно уступил Башакшехиру. С расписанием трансляций остальных игр дня можно ознакомиться ниже.

Расписание прямых трансляций матчей Лиги чемпионов за 24 ноября:

19:55 Краснодар - Севилья - Футбол 3

19:55 Ренн - Челси - Футбол 2

22:00 Боруссия Д - Брюгге

22:00 Динамо Киев - Барселона - Футбол 1

- Барселона - Футбол 1 22:00 Лацио - Зенит

22:00 Манчестер Юнайтед - Башакшехир

22:00 ПСЖ - РБ Лейпциг

22:00 Ювентус - Ференцварош - Футбол 3

За ходом всех матчей онлайн можно также наблюдать на сервисах megogo и oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо перед игрой с Барселоной добыло дежурную победу в чемпионате Украины.