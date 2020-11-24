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Динамо - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 24 ноября

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 24 ноября
09:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook fcdynamoua

Во вторник, 24 ноября, после международной паузы возвращается Лига чемпионов УЕФА 2020/21. Сегодня будут сыграны 8 поединков в квартетах E-H, в частности Динамо в Киеве примет каталонскую Барселону. В центральном матче игрового дня ПСЖ в Париже попытается взять реванш за недавнее поражение у РБ Лейпциг. Кроме того, реабилитироваться перед собственными болельщиками хочет и Манчестер Юнайтед, который в третьем туре сенсационно уступил Башакшехиру. С расписанием трансляций остальных игр дня можно ознакомиться ниже.

Динамо - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Расписание прямых трансляций матчей Лиги чемпионов за 24 ноября:

  • 19:55 Краснодар - Севилья - Футбол 3
  • 19:55 Ренн - Челси - Футбол 2
  • 22:00 Боруссия Д - Брюгге
  • 22:00 Динамо Киев - Барселона - Футбол 1
  • 22:00 Лацио - Зенит
  • 22:00 Манчестер Юнайтед - Башакшехир
  • 22:00 ПСЖ - РБ Лейпциг
  • 22:00 Ювентус - Ференцварош - Футбол 3

За ходом всех матчей онлайн можно также наблюдать на сервисах megogo и oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо перед игрой с Барселоной добыло дежурную победу в чемпионате Украины.

 

 

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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