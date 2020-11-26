Лига Европы: результаты матчей 26 ноября

В четверг, 26 ноября, в Лиге Европы сезона 2020/21 прошли все матчи 4-го тура групповой стадии, в частности луганская Заря нанесла сенсационное поражение греческом АЕКу, добыв свою первую победу в текущей еврокампании. В центральном поединке игрового дня Милан и Лилль расписали ничью. C результатами остальных встреч 4-го тура можно ознакомиться ниже:

Результаты матчей Лиги Европы за 26 ноября:

Группа А

ЧФР Клуж - Рома 0:2

0:2 ЦСКА София - Янг Бойз 0:1

Группа B

Дандолк - Рапид 1:3

1:3 Мольде - Арсенал 0:3

Группа С

Ницца - Славия Прага 1:3

1:3 Байер - Хапоэль Беэр-Шева 4:1

Группа D

Рейнджерс - Бенфика 2:2

Стандард - Лех 2:1

Группа E

Гранада - Омония 2:1

- Омония 2:1 ПСВ - ПАОК 3:2

Группа F

АЗ Алкмар - Реал Сосьедад 0:0

Наполи - Риека 2:0

Группа G

АЕК - Заря 0:3

0:3 Брага - Лестер 3:3

Группа H

Лилль - Милан 1:1

Спарта Прага - Селтик 4:1

Группа I

Карабах - Сивасспор 2:3

2:3 Маккаби Тель-Авив - Вильярреал 1:1

Группа J

ЛАСК - Антверпен 0:2

0:2 Тоттенхэм - Лудогорец 4:0

Группа K

Вольфсбергер - Динамо Загреб 0:3

0:3 ЦСКА - Фейеноорд 0:0

Группа L

Гент - Црвена Звезда 0:2

0:2 Слован Либерец - Хоффенхайм 0:2

"Телеграф" напоминает, что на этой неделе украинские клубы крайне неудачно выступили в Лиге чемпионов. Динамо было разгромлено Барселоной, а Шахтер повторно был уничтожен Боруссией М.