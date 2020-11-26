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Лига Европы: результаты матчей 26 ноября

Лига Европы: результаты матчей 26 ноября
23:56 Чт, 26 Ноябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook FCZoryaLuhansk

В четверг, 26 ноября, в Лиге Европы сезона 2020/21 прошли все матчи 4-го тура групповой стадии, в частности луганская Заря нанесла сенсационное поражение греческом АЕКу, добыв свою первую победу в текущей еврокампании. В центральном поединке игрового дня Милан и Лилль расписали ничью. C результатами остальных встреч 4-го тура можно ознакомиться ниже:

Результаты матчей Лиги Европы за 26 ноября:

Группа А

  • ЧФР Клуж - Рома 0:2
  • ЦСКА София - Янг Бойз 0:1

Группа B

  • Дандолк - Рапид 1:3
  • Мольде - Арсенал 0:3

Группа С

  • Ницца - Славия Прага 1:3
  • Байер - Хапоэль Беэр-Шева 4:1

Группа D

  • Рейнджерс - Бенфика 2:2
  • Стандард - Лех 2:1

Группа E

  • Гранада - Омония 2:1
  • ПСВ - ПАОК 3:2

Группа F

  • АЗ Алкмар - Реал Сосьедад 0:0
  • Наполи - Риека 2:0

Группа G

  • АЕК - Заря 0:3
  • Брага - Лестер 3:3

Группа H

  • Лилль - Милан 1:1
  • Спарта Прага - Селтик 4:1

Группа I

  • Карабах - Сивасспор 2:3
  • Маккаби Тель-Авив - Вильярреал 1:1

Группа J

  • ЛАСК - Антверпен 0:2
  • Тоттенхэм - Лудогорец 4:0

Группа K

  • Вольфсбергер - Динамо Загреб 0:3
  • ЦСКА - Фейеноорд 0:0

Группа L

  • Гент - Црвена Звезда 0:2
  • Слован Либерец - Хоффенхайм 0:2

"Телеграф" напоминает, что на этой неделе украинские клубы крайне неудачно выступили в Лиге чемпионов. Динамо было разгромлено Барселоной, а Шахтер повторно был уничтожен Боруссией М.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол.

Автор:

Телеграф
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