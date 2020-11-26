Лига Европы: результаты матчей 26 ноября

В четверг, 26 ноября, в Лиге Европы сезона 2020/21 прошли все матчи 4-го тура групповой стадии, в частности луганская Заря нанесла сенсационное поражение греческом АЕКу, добыв свою первую победу в текущей еврокампании. В центральном поединке игрового дня Милан и Лилль расписали ничью. C результатами остальных встреч 4-го тура можно ознакомиться ниже:
Результаты матчей Лиги Европы за 26 ноября:
Группа А
Группа B
Группа С
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Группа I
Группа J
Группа K
Группа L
"Телеграф" напоминает, что на этой неделе украинские клубы крайне неудачно выступили в Лиге чемпионов. Динамо было разгромлено Барселоной, а Шахтер повторно был уничтожен Боруссией М.